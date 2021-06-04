أسعار المراوح في الأسواق.. ستاند وسقف وحائط

مع ارتفاع درجات الحرارة، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار المراوح والتكييفات في الأسواق في الوقت الحالي لأهميتها في تلطيف حرارة الجو في فصل الصيف، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها نستعرض أسعار المراوح في الأسواق، على التحو التالي:

سعر المروحة البوكس

يتراوح سعر المروحة البوكس بين 200 جنيه و700 جنيه.

سعر المروحة السقف

تختلف أسعار المروحة السقف بين 300 جنيه و25 جنيه، وفقا لاختلاف النوع والمواصفات.

سعر المروحة الاستاند

تبدأ أسعار المروحة الاستاند بين 350 جنيه و1500 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

سعر مروحة الحائط

تباينت أسعار مروحة الحائط بين 320 جنيها و900 جنيه.

أسعار التكييفات في الأسواق

واختلفت أسعار التكييفات في الأسواق أيضا باختلاف النوع والمواصفات على النحو التالي:

سعر التكييف 1.5 حصان

اختلف سعر التكييف 1.5 حصان بين 6 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

سعر التكييف 2.25 حصان

وتراوح سعر التكييف 2.25 حصان بين 8 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، باختلاف النوع والمواصفات.

سعر التكييف 3 حصان

وتراوح سعر التكييف 3 حصان بين 10 آلاف جنيه حتى 13 ألف جنيه، وفقا لنوعه ومواصفاته.

سعر التكييف 5 حصان

كما اختلف سعر التكييف 5 حصان بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، باختلاف النوع والمواصفات.

سعر التكييف 7.5 حصان

ووصل سعر التكييف 7.5 حصان إلى 34 ألف جنيه في الأسواق.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء تشمل الحرص على غلق أبواب ونوافذ الحجرة عند استخدام المكيف، ويفضل أن تكون درجة الحرارة عند 24 درجة.

ومن الأفضل الأجهزة ذات كفاءة الطاقة لأنها تساعد في توفير الكهرباء، وذلك من خلال قراءة بطاقة كهرباء الطاقة التي تتواجد مع الجهاز حيث أن البطاقة ذات اللون الأخضر Aأو+ A أو A ++ يشير الى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية ، أما البطاقة ذات اللون الأحمر ويرمز لها بالحرف E يشير الى أن الجهاز أقل من حيث مستوي الكفاءة وأكثر استهلاكاً للكهرباء.