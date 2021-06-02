لم تجد اسمها باللجنة.. تعليم بني سويف ترد على منع طالبة من الامتحان

فوجئت طالبة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، بعدم وجود اسمها أو رقم جلوسها في الكشوف الخاصة بأداء الامتحان داخل لجنة قريتها «كوم أبو خلاد»، التابعة لإدارة ناصر التعليمية.

البداية كانت بتوجه الطالبة «عزة أحمد علي»، في الصف الثالث بمدرسة «كوم أبو خلاد» الإعدادية، إلى لجنة مدرستها لدخول الامتحان، إلا أنها لم تتمكن من الدخول، لعدم وجود رقم جلوس أو اسمها داخل اللجنة.

وأكدت الطالبة للقائمين على اللجنة أنها سددت المصروفات الدراسية كاملةً، ومعها ما يثبت ذلك، ولابد من أن هناك خطأ ما، فيما قام عم الطالبة وولي أمرها، ويُدعى «سيد علي»، موظف، بتحرير محضر إثبات حالة ضد المدرسة والإدارة التعليمية، مؤكداً أن ابنة أخيه سددت المصروفات، وقامت بتعبئة استمارة الامتحان، وتسليم جميع البيانات المطلوبة.

ومن جانبها، أكدت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه طبقاً للكتاب الدوري للوزارة، بشأن الطلبة المنقطعين عن المدرسة، أو المتخلفين عن أداء الامتحان بأعذار مقبولة، بأنه يتم السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني بكامل درجة الامتحان، الأمر الذي يمنح فرصة كاملة لمثل تلك الحالات.

وأوضحت أن السبب في عدم استصدار رقم جلوس للطالبة ولا بطاقة تعريف طبقاً لكشوف لجنة النظام والمراقبة الكنترول، أن الطالبة منقطعة عن المدرسة، وأن أسرة الطالبة لم تسدد المصروفات الدراسية ورسم دخول الامتحان، الذي يتم إلكترونياً، ليتم إدراجه على سيستم الوزارة المركزي، الذي بناءً عليه يتم استصدار رقم الجلوس والبطاقة التعريفية للطالبة.

وأضافت أنه تم أيضاً منح فرصة أخرى لمن لم يتم تنفيذ الإجراءات المذكورة قبل إجراء الامتحانات، مشيرةً إلى أن أسرة الطالبة لم تتقدم أيضاً بأوراق تسديد المصروفات ولا رسوم الامتحان، مما أدى ذلك لعدم ورود رقم جلوس للطالبة، حيث إن المنظومة تسير إلكترونياً عبر سيستم الوزارة.

وأوضحت وكيلة الوزارة بشأن وجود اسم الطالبة في أحد الكشوفات «كشف 12 د»، أن هذا الكشف هو صادر من المدرسة وليس من الكنترول للفصل الدراسي الأول 2020، حيث يتم مطابقة الكشوف الصادرة من المدرسة بالكشف الوارد للكنترول، ولا يتم إدراج الطلبة الذين لم ترد أسماؤهم عبر موقع الوزارة.

وعلى الصعيد نفسه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلة وزارة التربية والتعليم، بسرعة إعداد مذكرة إيضاحية مشفوعة بكل المستندات، لعرضها عليه، لبحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، خاصةً أن الموضوع يتعلق بالمنظومة التعليمية، وعملية امتحان الشهادة الإعدادية التي تتضافر كافة الجهود الحكومية لإتمامها بالشكل المطلوب، لاسيما وأن إجراءها يتم في ظل ظروف استثنائية خاصة بمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

كما اطمأن المحافظ من وكيلة الوزارة على الحلول التي تتضمنها القرارات الوزارية في الحالات المماثلة، بحيث لا يتم التأثير على مستوى الطلاب ودرجاتهم بالامتحانات.