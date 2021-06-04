كان بياكل شنبه.. تفاصيل استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب بمطروح

حالة نادرة شهدتها محافظة مطروح لشاب يأكل شعر جسده على مدار سنوات حتى تكونت في معدته كومة من الشعر، دون أن يدرى أنها تتراكم، ما نتج عنه آلام شديدة للشاب استمر عدة سنوات يعاني منها.

الدكتور طارق الكاسح استشارى الجراحة العامة بمطروح، والطبيب المعالج للشاب، أكد أن الحالة نادرة جدا، وراجعت كثيرا، ولم أرى مثيل لها فى مصر وعملت قرابة 40 سنة أخصائى جراحه في عدة دول ولم أر مثل هذه الحالة وقمت بإطلاع ومناقشة، والحالة هذه لم تظهر من قبل.

الطبيب: اعتقدنا أنها ورم لنكتشف أنها شعر يتكون بالمعدة

وأضاف: «حضر المريض للكشف وهو شاب، 27 عاما، وبدأت أتابع الحالة منذ عام، وكنت أتابعها على أساس أنها ورم فى البطن وفى المعدة، وكان هناك رفض أن أجري عملية، ومع الوقت والدراسة، كونت فكرة عنها، وبدأت تضح الرؤيا قبل العملية بشهرين، وذلك من خلال متابعة التاريخ المرضى، خاصة وأنه قبل الثمانينات من القرن الماضي كنا نعمل بدون أشعة، أو أجهزة فحص حديثة، واعتمدت فى التشخيص على التاريخ المرضى دون أن أوجه للمريض أسئلة مباشرة، خاصة وأن الإنسان كتلة مرض وإنفعالات ونفسية، ولم أتصور أنه شعر في البداية، وكنا نخرج من بطن المريض أشكال أخري غريبة، مواطن يبلع مسمار أو زجاج، وبحثت مرات عديدة حتي أكتشفت أحد الأطباء الهنود الذي أجرى جراحة مماثلة».

واسنطرد: «منذ شهرين، قطعة من الشعر نزلت مع براز المريض، بينما الأشعة التليفزيونية لم تظهر إلا أنه ورم، والكشف أيضا، يقول ورم، وبسؤاله وأهله والمتابعة، وأجزمت أن هذا هو المرض وهذه هى المعاناه التي تسبب له الألم، ولا يوجد ورم، وبدأت أتابع حتي وجدت شعره يخف من جسده، وتبين أنه يشد أطراف شعر شنبه، وشعر رأسه، وذقنه، وعلي مدار 10 سنوات من هذا المرض تكونت كتلة الشعر الكبيرة داخل معدته، حتى تسببت له فى معاناه مرضية شديدة، وأجريت العملية وكنت متأكد قبل الدخول أنه الهدف، واستمرت ثلاثة ساعات وشاهدها مع طبيب زميل، وكانت سعادتنا بالغة بتأكيد معرفتنا المسبقة واستخراج كتلة الشعر من بطنه وزنت ثلاث كيلوجرامات».