محطات في حياة خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية

تشارك خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية لورا عثمان في الندوة الافتراضية «مصر تستطيع بالصناعة»، غدا السبت، حيث تنعقد الندوة الخامسة بعنوان «سوق المال: محرك الصناعة الأهم»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين في أسواق المال داخل مصر، فضلًا عن مشاركة خبرائنا بالخارج المتخصصين في مجال الاستثمار والاستشارات المالية، ويرصد التقرير التالي اهم محطات في حياتها:

لورا عثمان.. من أهم الخبراء على مستوى العالم

وتعد لورا عثمان، هي واحدة من أهم الخبراء على مستوى العالم في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية للصناديق الاستثمارية، وهي من العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحات كبيرة في مجال عملها، وتمتلك سجلًا متميزًا في جميع المناصب الإدارية التي تولتها في العديد من الشركات العالمية.

الدرجات والشهادات العلمية

- عام 1989 حصلت لورا عثمان على بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق.

- عام 1994 حصلت على درجة ماجستير إدارة الأعمال في التمويل الدولي بمرتبة الشرف من كلية «باروخ» بجامعة مدينة نيويورك.

الخبرات العملية

- تتولى حاليًا العديد من مجالس إدارة الصناديق والشركات الاستثمارية.

- عضو في عدد من المنظمات المهنية بما في ذلك النادي الاقتصادي بنيويورك، و100 امرأة في التمويل وABANA.

- من عام 1996 إلى عام 2021، تولت منصب رئيس Amunet Advisors، وهي شركة استشارية تقدم الاستشارات الاستراتيجية وخدمات مجلس الإدارة.

- شغلت منصب كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة كونكورد انترناشونال انفستمنتس جروب، حيث كانت مدير للمحفظة بجميع صناديق الأسهم المدرجة بالمجموعة وعضوًا رئيسيًا في لجان الاستثمار المختلفة.

- طوال فترة عملها في كونكورد، تم تصنيف العديد من الصناديق التي كانت تحت إدارتها على أنها الأفضل أداءً في العالم.قبل انضمامها إلى مجموعة كونكورد.

- أمضت أكثر من 6 سنوات في قسم إدارة الأصول التابع لشركة Prudential Securities في نيويورك حيث أسست وترأست مجموعة Prudential's Portfolio Analytics.

- تولت منصب الرئيس السابق لمجلس إدارة ABANA وعضوًا سابقًا في مجلس محافظي معهد الشرق الأوسط في واشنطن.