رموز مصرية بالإمارات.. فايق يكشف تفاصيل الموسم الجديد من «مصر تستطيع»

أعرب الإعلامي أحمد فايق، عن سعادته باستئناف برنامجه «مصر تستطيع»، بعدما عاد من العطلة السنوية التي استمرت طيلة شهر رمضان، موضحًا: «وحشتوني بقالنا أكتر من شهر مشفناش بعض ومتكلمناش مع بعض، الواحد خايف، رهبة الظهور والكلام مع الناس حاجة تخوف، خاصة إننا دايما بنتكلم في ملفات علمية، وموضوعات تخص حياة الناس ومستقبلهم».

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «تعالوا نجدد العهد والمواثيق اللي بيننا في هذا البرنامج، أعد حضراتكم إني أقول لكم حاجة مدققة علميا، مش بنجري ورا التريند والعناوين الساخنة والكلام غير الدقيق».

وأردف: «قريبا جدا سنبدأ موسم جديد من البرنامج مع الرموز المصرية في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وسنكتشف خلال هذا الموسم، أن لدينا طاقات مصرية كبيرة جدا، وسنرى ما أنجزته في الإمارات وما تقدمه لمصر، كما تقدم دولة الإمارات على يوبيلها الذهبي، وخلال الشهور القليلة المقبلة، ستحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسها، وإلى المجد دائما».

وتابع: «أجدد العهد أن نقول ما نحن مؤمنين به، وأتحدث هنا بالنيابة عن فريق مصر تستطيع، وسنستكمل اكتشاف كل ما هو مصري جميل وملهف بالنسبة لنا، وسأستكمل معكم رحلة تربية أبنائي، لأن كل ما أنصحكم به فيما يخص تربية الأبناء والتعليم والتعلم والدورات التدريبية، أطبقها على بعض أبنائي.. عمري ما هنصح حضراتكم بحاجة مش هعملها مع أولادي».

وواصل: «عمري ما هنصحكم إنكم تاخدوا لقاح كورونا، إلا لما أعملها على نفسي أول واحد».