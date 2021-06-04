الاتحاد الأوروبي يحقق مع «فيسبوك» حول استغلال بيانات العملاء

فتحت هيئتان تنظيميتان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الجمعة، تحقيقات مزدوجة ضد «فيس بوك» لمكافحة الاحتكار، والنظر فيما إذا كانت الشركة تضر بالمنافسة في سوق الإعلانات المبوبة باستخدام البيانات التي تجمعها من خدمات منافسة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها تبحث أيضا فيما إذا كانت الطريقة التي يدمج بها «فيس بوك» خدمة الإعلانات المبوبة الخاصة به «ماركت بليس»، في الشبكة الاجتماعية تمنحه ميزة في الوصول إلى العملاء في انتهاك لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

التحقيق مع فيسبوك حول استغلال بيانات مستخدميه الشخصية

وقالت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة في إعلان متزامن: إنها أطلقت تحقيقها الخاص لفحص ما إذا كان فيسبوك واستخدامه للبيانات يمنحه ميزة غير عادلة على المنافسين الذين يقدمون البيانات المبوبة وخدمات المواعدة عبر الإنترنت.

وأوضحت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمسؤولة عن سياسة المنافسة: «يجمع فيسبوك مجموعة كبيرة من البيانات حول أنشطة مستخدمي شبكته الاجتماعية وخارجها، ما يمكّنه من استهداف مجموعات محددة من العملاء، سنبحث بالتفصيل فيما إذا كانت هذه البيانات تمنح فيسبوك ميزة تنافسية لا داعي لها، لا سيما في قطاع الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت».

التحقيق الأحدث مع «فيسبوك»

ويعد هذا التحقيق هو الأحدث في جهود المنظمين في الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، ويسلط الضوء على قلقهم الطويل الأمد من أن البيانات التي تجمعها هذه المنصات عبر الإنترنت من عملائهم تستخدم للتنافس ضدهم، بينما لم يرد «فيس بوك» على طلب للتعليق.