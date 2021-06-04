محافظ بني سويف يحيل واقعة تسريب امتحان هندسة الإعدادية للنيابة

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، اليوم الجمعة، مع استبعاد رئيس اللجنة، من أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة.

جاءت القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال التحقيق في الموضوع عن طريق إداراتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، ووجه محافظ بني سويف إلى إحالة جميع المسؤولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.

كما وجه محافظ بني سويف إلى سحب عينة عشوائية من نتائج الامتحان في مادة الهندسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، للتأكد من تأثير التسريب على النتيجة العامة للامتحان في مادة الهندسة من عدمه.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بفتح تحقيق موسع في واقعة تداول صور لأسئلة إمتحان مادة «الهندسة»، للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، والذي جرى أمس الخميس، ونشرها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورا لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، أمس الخميس، داخل اللجان الفرعية على مستوى الإدارات السبع، قبل بدء الامتحان.

وأدى 51 ألف و564 طالباً وطالبة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، أمس الخميس، امتحان الهندسة في 321 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بلغ 14 طالبا بكل لجنة فرعية، مع المتابعة المستمرة للالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.