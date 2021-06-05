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حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:24 ص | السبت 05 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مولود برج الدلو ودود ولطيف وسخي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي 

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

 مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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