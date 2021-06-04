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حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 04 يونيو 2021
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بالسعى خلف المناصب العالية في عمله، كما أنه يعشق الحرية ولا يحب أن يضع نفسه تحت قيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف الأنشطة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.

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