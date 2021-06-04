حظك اليوم الجمعة 4-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يقدم مولود برج العقرب الكثير من التضحيات لغيره ويحب العمل التطوعي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.