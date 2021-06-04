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توريد أكثر من 231 ألف طن قمح في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
05:56 م | الجمعة 04 يونيو 2021
توريد قمح

توريد قمح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، ووصل إجمالي الكميات الموردة من القمح، منذ بدء موسم التوريد رسميا في 15 إبريل الماضي حتى اليوم الجمعة، إلى 231 ألفا و57 طنا، بنسبة 115.5% من المستهدف توريده هذا العام.

وناقش محافظ بني سويف، تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، وتتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة تقدر بنحو 123 ألف و416 فدانًا، على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألفا و488 أردبًا، بما يعادل 333 ألفا و556 طنًا، ويبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

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