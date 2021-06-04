الطبيب المعالج لشاب ابتلع شعر شنبه: 3 أسباب مرضية دفعته لذلك

«شعر، مقص، فلوس، أدوات مطبخ».. كل هذه الأشياء سمعنها عنها، وهي قصص حقيقة وليست ضرب من الخيال أو التوهم، حيث وجدنا مواطنين يبتلعون في بطونهم كل هذه الأشياء لأسباب مختلفة، وعندما تألموا من جراء ما بلعوه، أجريت لهم جراحات عاجلة على يد أطباء لاستخراجها، في ذهول منهم لما رأوه داخل أجسام المرضى في أثناء إجراء الجراحة لهم.

ولم يتخيل الطبيب المعالج لشاب على مدار قرابة عام، أن أسباب شكواه وألمه من معدته هو بلع شعر جسده، حتى تكونت كتلة كبيرة، داخل معدته سببت له آلام في البطن لم يعد يتحملها، ومع مرور الأيام والشهور نزلت قطعة من الشعر الأسود مع الفضلات، خلال قضاء المريض حاجته، واستمرت عدة مرات، حتى أبلغ الطبيب المعالج له في مطروح، ما شاهده، ليقوم الطبيب بوضع يده على سبب المشكلات الصحية التي يعاني منها، وسببت له الآلام المستمرة في المعدة، ويبعد الطبيب فكرة وجود ورم في المعدة، ولم توضح الأشعة التي أُجريت له عدة مرات، حيث أظهرت وجود كتلة الشعر المتراكمة داخل معدته.

أسباب أكل شاب ثلاث كيلوجرامات من شعر جسده

قال الدكتور طارق الكاسح استشاري الجراحة العامة بمطروح، إنه عقد عدة لقاءات واستشارات طبية مع بعض الأطباء، وتناولنا وجهات النظر من منظور طبي في أسباب قيام مريض بشد شعر من جسده من الشارب أو الذقن أو الرأس نفسها، وبلعه وهو في سن 27 عاما.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أننا توصلنا إلى وجود ثلاث أسباب مرضية رئيسية، السبب الأول والرئيسى فيها مرض الأنيميا، الذي يعاني منها المريض، والثاني هو العادات السيئة، ببلع الشعر منذ الصغر، أسوة بمن يقوم بوضع يده في فمه ويأكل الأظافر ويبلعها، والثالث هو الحالات النفسية، التي يمر بها المريض، ما تدفعه بشكل لا إرادي، بأن يقوم بشد شعر من شنبه أو ما شابه ذلك وأكله.

حالة الشاب الذي تناول ثلاث كيلوجرامات من الشعر

أكد الدكتور طارق كاسح أن الحالة الصحية للشاب مستقرة جدا، وخرج من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة له، بأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن كان يرفض تماما في البداية إجراء أي عملية جراحية له، خلال فترة المتابعة على مدار سنة، وتوجه حاليا إلى منزله، ويجرى متابعة حالته.