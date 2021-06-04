تحصين 109 آلاف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن في بني سويف

أعلن الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها، ضمن الحملة القومية لتحصين الأبقار والأغنام، ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، حتى اليوم، بلغ نحو 108 آلاف و978 رأسًا، منها 90 ألفا و553 رأسًا من الأبقار، و18 ألفا و119 من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبريل الماضي، وحتى اليوم الجمعة، مع تواصل أعمال التحصين، وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وأضاف مدير البيطري خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كل المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، في ظل التزام وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، والتي بدأت نهاية شهر أبريل الماضي، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.