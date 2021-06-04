إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على النيل في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 4300 متر بنطاق مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 437 حالة تعد، بإجمالي مساحة 173 ألفًا و861 مترًا، منذ بدء الحملة وحتى اليوم الجمعة، وبدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، وتنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، وحتى اليوم.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض «غنيم» تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، تضمن الإشارة إلى إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 4300 متر بنطاق مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 437 حالة تعد بإجمالي مساحة 173 ألف و861 مترًا، منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة الـ17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت أواخر مارس الماضي، وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.