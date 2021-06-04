عاجل.. أول ظهور للفنان محمد رمضان بعد أزمة الحجز على أمواله

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، وهو يقص شعره، على أنغام أغنيته الجديدة «ثابت»، التي أعلن طرحها يوم الأربعاء المقبل، وذلك في أول ظهور له بعد أزمة الحجز على جزء من أمواله في أحد البنوك.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن أنه جرى التحفظ على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرًا إلى أن من أبلغه بذلك موظف البنك.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «إنستجرام»، قال خلاله: «صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن تم التحفظ على فلوسي، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

فيما قال البنك، إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يحدث حجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية، مضيفًا أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.