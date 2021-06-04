محمد رمضان تريند إجباري في أسبوع: «خبطتان في الجيب توجع»

الصدفة وحدها، خلال الـ7 أيام الأخيرة، جعلت الفنان محمد رمضان «تريند» مرتين هذا الأسبوع، لأول مرة بدون إرادته، كما اعتاد دائما، ففي أسبوع يمر الفنان محمد رمضان بأزمتين بسبب المال، فقبل أن يظهر اليوم في فيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليوضح أنه تم التحفظ على أموال في بنك خاص، كانت أزمة مالية أخرى حول أرباح أغنية «انساي».

رمضان: الدولة اتحفظت على فلوسي بس مستورة

تفاصيل الأزمة الأخيرة لمحمد رمضان، بدأت صباح اليوم، عندما خرج على متابعيه قائلا: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني، موظف البنك قالي لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس، فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة»، مختتمًا الفيديو بقوله «صباح الخير يا مصر».

البنك يرد على فيديو رمضان: الحجز بحكم قضائي

وحرص البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) على الرد في بيان له: «بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك».

وأضاف: «لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية»، مشددًا على «التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه».

صورة على النت أنهت مستقبل الطيار.. وجمدت أموال رمضان

كانت الصورة التي نشرها محمد رمضان في 13 أكتوبر 2019 على تطبيق الصور «انستجرام» بداية الأزمة والتي ظهر فيها مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر قائلا : «إحنا فى تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة أول مرة أسوق الطيارة، ثقة فى الله نجاح».

وبعدها تم المطالبة بمحاكمة أبو اليسر بسبب مخالفته قواعد الملاحة الجوية وخرج في فيديو يحكي الواقعة لافتا إلى أنه لا يعرف أن رمضان سينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وضمن فيديو كليب له ولكنه وعده بأن تكون صورة للذكرى فقط وهو ما لم ينفذه رمضان وتسبب في ضياع مستقبله المهني كما ذكر حينها الراحل، وفصلت وزراة الطيران المدني في 18 أكتوبر 2019 اتلطيار من منصبه وألغت رخصة الطيار الخاصة به وسحبت منه مدى الحياة وعدم السماح له بأن يتولى أي عمل في الطيران المدني إداري وفني مع سحب رخصة الطيار المساعد، ولكن في 7 يوليو 2020 أنصفت المحكمة أبو اليسر بعد أن حكمت بحبس رمضان سنة وكفالة 10000 وغرامة 20 ألف جنيه لسب أبو اليسر، ولكن حصل رمضان على البراءة وتم نقل أبو اليسر بناء على ذلك إلى المستشفى ودخل الرعاية المركزة.

وحكمت مرة أخرى المحكمة في 7 أبريل 2021 بغرامة 6 ملايين جنيه لصالح أبو اليسر تعويضا عن الأضرار التي لحقت به وكان الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف، وظهر رمضان بعدها يلقي الأموال في حمام سباحة ولكن رحل أبو اليسر في 24 أبريل بعد فترة تدهورت فيها صحته وتدمر مستقبله المهني بسبب صورة.

أزمة رمضان مع المطرب المغربي على الأرباح

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية «انساي» التي قدمها كل من محمد رمضان وسعد لمجرد للمرة الثانية بعد تقديم لمجرد شكوى لليوتيوب.

وبدأت الأزمة بين النجم المغربي ومحمد رمضان عندما طلب من إدارة رمضان دفع مستحقاته، ولكن رمضان تجاهل ذلك مما جعل النجم المغربي يتواصل مع يوتيوب ليحذف الأغنية رغم أنها حققت 300 مليون مشاهدة.

واتفق كل منهما قبل عرض الأغنية على تقاسم الأرباح بعد نشرها على قناة محمد رمضان بـ يوتيوب، لكن عقب تحقيق الأغنية نجاح كبير وأرباح خيالية، امتنع رمضان ومدير أعماله عن التواصل مع لمجرد وإعطائه مستحقاته.

وتم طرح أغنية انساي في عام 2020، وحققت نجاحا مبهرا، وتخطت حاجز 300 مليون مشاهدة، وكانت مصورة في دولة فرنسا.