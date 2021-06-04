الخميس الصاخب.. بدأ بالتحفظ على أموال محمد رمضان وانتهى بحريق المرج

شهد أول خميس في شهر يونيو، عددا من الأحداث المهمة والصعبة والتي بدأت بإعلان الفنان محمد رمضان الحجز على أمواله، وانتهت بحادثة بشعة في الموسسة العقابية بالمرج، وتخللتها بعض الأحداث والتي نرصدها لكم كما يلي:

التحفظ على أموال محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إنه جرى التحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: «أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض».

وقال محمد رمضان في الفيديو: «صحيت النهاردة على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يامصر».

غرق 6 شوارع في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مياه

تعرضت 6 شوارع رئيسية بمدينة الإسماعيلية للغرق بكميات كبيرة من المياه، عصر اليوم الخميس، نتيجة كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية، التابعة لهيئة قناة السويس، في المدينة.

وأكد عدد من الأهالي أن خط المياه الرئيسي في شارع إسكندرية، حدث به كسر مفاجئ، وسرعان ما أغرقت المياه الشارع، كما امتدت إلى عدد من الشوارع الأخرى، منها شوارع عرابي والحرية وحسن درويش وحسين حجازي وإسماعيل سري، فضلاً عن الشوارع الفرعية المحيطة بها.

وأشار الأهالي إلى أن المياه تسربت إلى بعض المحال التجارية وإلى داخل عدد من البنايات، خاصةً وأن جميع الشوارع التي أغرقتها المياه تجارية في المقام الأول، وبعض المحلات منخفض عن مستوى الشارع.

وبحسب بيان رسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، فقد دفعت الشركة بعدد من سيارات كسح المياه، لسحب المياه الناتجة عن حدوث الكسر، من الشوارع.

وجاء في البيان أنه ورد بلاغ للشركة بتعرض ماسورة للكسر بشارع إسكندرية وحسن درويش، بحي الإفرنج بمدينة الإسماعيلية، فيما أبلغت الشركة إدارة الاشغال بهيئة قناة السويس، للتعامل مع المشكلة.

سرقة فيلا الفنان سيد رجب

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب للسرقة بمنطقة البدرشين، بمحافظة الجيزة، حيث كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن خفيرا وراء قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

قتل كلبين وسرقة جزء من محتويات الفيلا

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجانى دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات والعمالة السابقة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق كان يعمل فى الفيلا من 6 أشهر وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب خلاطة على ميكروباص بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 14آخرين في الدقهلية، اليوم، اثر انقلاب سيارة «خلاطة خرسانة جاهزة» على سيارة ميكروباص بطريق «المنصورة –دمياط» الشرقي بالقرب من كوبرى جديلة ، ما تسبب في تحويل السيارة الميكروباص إلي كتلة من الصاج، وتمكن رجال الإسعاف من إخراج المصابين من داخل السيارة ونقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت مباحث قسم ثان المنصورة علي السيارة الخلاطة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة خلاطة لنقل الخرسانة الجاهزة على سيارة مبكروباص محملة بالركاب على طريق «المنصورة - دمياط » بالقرب من كوبرى جديلة ووقوع مصابين ووفاة .

انتقل ضباط قسم ثان المنصورة وضباط المباحث والمرور والإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة نقل خلاطة خرسانة جاهزة أثناء دوران السائق في الملف على سيارة أجرة ميكروباص محملة بعدد 14 راكب بخلاف السائق مما أدى إلى دفعها للأراضى الرزاعية وسقوطها عليها .

وتسبب الحادث في وفاة أحد الركاب وإصابة السائق و13راكبا آخرين، وتمكنت قوات الأمن والإسعاف من إخراج المصابين من داخل حطام السيارة الميكروباص ونقلهم للمستشفى للعلاج.

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل «الخلاطة» كانت في الاتجاه من دمياط إلى المنصورة، وأثناء قيام السائق بالدوران للخلف بسرعة كبيرة من خلال الملف المحدد للدوران اختلت عجلة القيادة بيديه وانقلب على سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب كانت قادمة من موقف الأتوبيس الجديد بالمنصورة ومتجه إلى مدينة بلقاس في الطريق المتجه من المنصورة إلى دمياط مما تسبب في تحطم الميكروباص وبداخله الركاب .

جري التحفظ على سائق السيارة الخلاطه بقسم ثان المنصورة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

مصرع 6 أطفال في حريق بالمؤسسة العقابية بالمرج

لقى 6 أطفال مصرعهم وأصيب 25 آخرون، في حريق المؤسسة العقابية بالمرج، أو حريق داخل سجن الأحداث بالمرج، وهو الحادث الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعتين الماضيتين حيث طالبوا بمحاكمة المتسبب في هذا الحادث.

حريق داخل سجن الأحداث بالمرجحمل الحادث مفاجآت عدة حول ترك مشرف المؤسسة مكان عمله وإغلاق الأبواب على الأطفال داخل العنبر والرحيل عن المؤسسة، لتشتعل النيران في سخان كهربائي، ثم تلفاز، ثم تلتهم باقي محتويات العنبر من ملابس وبطاطين حتى الأطفال التهمت أجسادهم الضعيفة.

من جانبه، انتقل وفد من نيابة شمال القاهرة إلى مقر المؤسسة العقابية لمتابعة التحقيقات، برفقة رجال الأدلة الجنائية، وعدد من الجهات للوقوف على التفاصيل الكاملة للحريق وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كما ذكرت المصادر أنه تم نقل الأطفال المصابين البالغ عددهم 19 شخصًا إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين الأطفال الستة إلى مشرحة زينهم في انتظار قرار النيابة العامة، ببدء تشريح الجثامين لإصدار التقرير الرسمي للوقوف على أسباب الوفاة.