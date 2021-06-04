«وكيل صحة الشرقية» يتابع تطعيم الرهبان بالجرعة الثانية للقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، وتستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وزار وكيل صحة الشرقية دير السيدة العذراء مريم، والقديس يوحنا الحبيب، بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط، من الآباء الرهبان والعاملين بالدير، بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد تلقيهم الجرعة الأولى منذ ثلاث أسابيع، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالدير، حفاظًا عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد «مسعود» استمرار العمل بجميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة، بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، خاصة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، وخصصت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.