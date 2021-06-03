محافظ الشرقية: 6 مليارات جنيه استثمارات قيمة «حياة كريمة» في الحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة المصرية تسعى إلى التسهيل على المواطنين وهو ما يؤكد حرصها على القضاء على العشوائيات ومخالفات المباني وتيسير حفاظ المواطنين على مبانيهم من خلال توصيل المرافق أو الحصول على الرخص، وإصدار شهادة ميلاد جديدة للمبنى.

وحول مبادرة حياة كريمة، أكد أن مركز الحسينية الذي يمثل 32% من مساحة المحافظة هو من شهد أعمال المبادرة على أراضيه، إذ يشتمل على 41 قرية، وتم البدء في تطوير 25 قرية بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تدشين عدد كبير من المشروعات في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي والمياه والخدمات التعليمية ومجمعات الخدمات والغاز الطبيعي والطرق والاتصالات.

وأوضح، أنه يتم العمل في المشروعات طبقا للجدول الزمني والخطة التي يجري وضعها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالمبادرة في مركز الحسينية 6 مليارات جنيه.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن 247 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح في المحافظة بما يمثل نحو 98% من المخالفات التي جرى حصرها في الشرقية.

وتابع محافظ الشرقية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يتقدموا بطلبات التصالح مثل فصل المرافق وإحالة الملف إلى المحكمة لاتخاذ القرار سواء كان جنائيا ضد المخالفين أو القرار بالتنفيذ.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن عدد المخالفات تخطى حاجز الـ300 ألف مخالفة وجرى إزالة أكثر من 50 ألف مخالفة، وحتى الآن بلغ عدد الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح نحو 2000 شخص وستتخذ الإجراءات ضدهم، وسيتم تنفيذ ما تقضي به المحكمة.