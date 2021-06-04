رجل يتهم زوجته بقتل طفلهما الرضيع بسبب بكائه في الشرقية

اتهم عامل زوجته بقتل طفلهما الرضيع إثر تعديها عليه بالضرب مستخدمة ريموت التلفزيون بسبب بكائه المستمر بمركز بلبيس في محافظة الشرقية .

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس من محمد عبدالله هاشم، يتهم زوجته «م.ع.أ» بالتعدي على طفلهما الرضيع الذي يبلغ من العمر 3 أشهر بالضرب باستخدام ريموت تلفزيون عدة مرات ما أدى لوفاته بسبب تضررها من كثرة بكائه ورغبتها أن تخلد للنوم، مضيفا أنها لاذت بالفرار بعد ارتكابها الواقعة.

وأشار إلى أنه توجه إلى المنزل ووجد الطفل متوفي وعليه اثار الاعتداء بينما هربت زوجته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وتم نقل الطفل إلى مستشفى بلبيس المركزي وجرى التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأم المتهمة.