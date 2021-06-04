لحظة دخول معدات وآليات بناء مصرية إلى قطاع غزة «فيديو»

بثت قناة «TeN» الفضائية، مقطع فيديو للحظة دخول آلات ومعدات الحفر والبناء إلى قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في إعادة إعمار القطاع، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع وتسببت في أضرار بالغة.

ويظهر في الفيديو، معدات وآلات البناء وهي تتخطى بوابات المعبر وفي طريقها إلى قطاع غزة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر في وقت سابق، تخصيص 500 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وتوسطت مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 21 مايو الماضي، كما أرسلت وفدين أمنيين في وقت لاحق إلى القطاع وإسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وفي إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع، أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، وأجرى عدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري.

والتقى اللواء عباس كامل، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة، كما التقى قادة حركة فتح، والفصائل الفلسطينية، وأيضا مسؤولين إسرائيليين.

إلى ذلك، قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الدولة المصرية، ضربت نموذجا للمثالية في تقديم المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أنهم تواصلوا في البداية مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وأوصلوا المستلزمات التي يحتاجونها إلى القطاع، وأرسلوا وفدا إلى غزة لرصد المستلزمات على أرض الواقع، بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف «الناظر» في تصريحات تلفزيونية أنهم يعملون تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمعيات، ويوصلون المساعدات بالتنسيق معه، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات من الإصابات وضعها خطير، ومن الصعب نقلها حاليا إلى مصر، ولكن ربما تُنقل إلى مصر بعد تحسن أوضاعهم.