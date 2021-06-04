بتوجيهات من السيسي.. معدات هندسية تعبر منفذ رفح لإزالة الأنقاض في غزة
كتب:
شريف سليمان
01:31 م | الجمعة 04 يونيو 2021
بتوجيهات من الرئيس.. معدات هندسية تعبر منفذ رفح لإزالة الأنقاض في غزة
أعلنت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، عبور معدات هندسية وأطقم فنية مصرية منفذ رفح البري، لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.
يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء الإعمار، كما يأتي ذلك في إطار ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التزام مصري بسرعة تحسين الاوضاع المعيشية لسكان القطاع.