تقرير دولي: مصر تتصدر القارة الإفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية

نشرت مجلة university world new في طبعتها الإفريقية، تقريراً مفصلاً يرصد تقدم مصر الملحوظ في مجال نشر الأبحاث الدولية المحكمة خلال السنوات الخمس الماضية، ووصولها للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القدرة البحثية لمصر تسير في مسار تصاعدي مع زيادة نصيبها من الأبحاث الإفريقية في المجلات المحكمة بحوالي 23%.

واستعرض الكاتب wachira kigotho «واشيرا كيجوسو»، في تقرير مفصل لتحليل نتائج البيانات الصادرة عن منصة «سيماجو»، والتي أشارت إلى تحول مصر لأكبر منتج للأبحاث الدولية المحكمة في إفريقيا، متفوقًة بذلك على منافسيها في القارة، وكذلك تحقيق مصر المرتبة 30 على مستوى العالم من بين 232 دولة وهي أعلى مرتبة حققتها دولة إفريقية على منصة «سيماجو» منذ إطلاقها، كما تم إدراج معظم الأبحاث المنشورة على منصة scopus وهى أكبر قاعدة بيانات للملخصات والاستشهادات في العالم.

ارتفاع الإنتاج البحثي المقدم من مصر خلال 2020 بنسبة 19%

وأبرز الكاتب في تقريره ارتفاع الإنتاج البحثي المقدم من مصر خلال عام 2020 بنسبة 19% حيث انتجت مصر 32323 بحثًا، مقارنة بنحو 26223 بحثًا في عام 2019 بزيادة قدرها 6100 منشورًا.

وأشاد الكاتب بتنوع المخرجات البحثية التي تقدمها مصر وتغطيتها مدى واسع من التخصصات بما في ذلك «العلوم الزراعية، وتطبيقات وشبكات الحاسب الآلى والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والطب وعلوم الطب البيطري»، ويليها بدرجة أقل الأبحاث المقدمة في «العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات»، منوهًا إلى أن مصر تفوقت بذلك على العديد من الدول الإفريقية التي تتركز مخرجاتها البحثية على المجالات التي يدعمها «المانحون» donners.

وتناول المقال عرضًا تفصيليًا لأبرز المجالات العلمية التي شهدت تقدمًا مصريًا في إنتاج الأبحاث المنشورة على مستوى القارة الإفريقية، وجاء على رأسها الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بواقع 2169 بحثًا منشورًا في الهندسة الكهربية والإلكترونية، و1884بحثا في علوم المواد، و1171 بحثًا في هندسة الطاقة وتكنولوجيا القوى، و1055 بحثًا في الهندسة الكيميائية، 939 بحثًا في الهندسة الميكانيكية، و618 بحثًا في هندسة الأجهزة والتحكم والأنظمة، و572 بحثًا في الهندسة المدنية والإنشائية، و552 بحثًا في هندسة الأجهزة، و534 بحثًا في معالجة الإشارات.

1978 بحثًا في الكيمياء

كما تصدرت مصر القارة الإفريقية في إنتاج الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المتنوعة بواقع 1978 بحثًا في الكيمياء، و1446 في الفيزياء، و1391 في الكيمياء الحيوية، و1021 في الكيمياء التحليلية، و841 في الفيزياء الذرية والجزيئية، و528 في الرياضيات.

وأبرز التقرير طفرة واضحة في أداء مصر البحثي في التقنيات المتعلقة بالحاسب الآلي، حيث احتلت مصر المركز الأول قاريًا في النشر العلمي في علوم الحاسب الآلى بعدد 1167 بحثًا، و1097 في مجال تطبيقات علوم الحاسب الآلي، و1012 في مجال شبكات الحاسب الآلى والاتصالات، و603 في مجال تطوير البرمجيات، كما حققت أداء جيدا في أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات بواقع 870 بحثًا، وفي مجال رؤية الحاسب الآلي والتعرف على الأنماط بواقع 155 بحثًا.

المركز الأول في تقديم أفضل المخرجات البحثية

وأورد التقرير إدراج منصة «سيماجو» لمصر كمركز للبحوث الطبية، حيث احتل الباحثون المصريون المركز الأول في تقديم أفضل المخرجات البحثية على مستوى القارة في المجال الطبي تحديدًا، والتخصصات الفرعية التابعة له سواء من خلال الشراكات مع دول في أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية، حيث نشرت مصر 4193 بحثًا في الطب العام، و946 في العلوم الصيدلانية، و914 في اكتشاف الأدوية، و911 في الجراحة، و589 في الهندسة الطبية الحيوية، و500 في علم الأورام، و421 في علم الأحياء الدقيقة، و397 في أمراض القلب، و379 في الأمراض الجلدية، و338 في أبحاث السرطان العام، و327 في علم المناعة، و309 في علم الأعصاب، و269 في صحة الطفل، و175 في الطب الشرعي، و127 في أمراض الكُلى.

وأثنى التقرير على التقدم المصري في العلوم الزراعية التي تعتبر مصر رائدة الدول الإفريقية في مختلف التخصصات، بواقع 910 بحثًا في علوم النبات، و715 في علوم المحاصيل، و581 في التكنولوجيا الحيوية، و497 في علم الوراثة، و493 في علوم الغذاء، و478 في بيولوجيا الخلية.

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