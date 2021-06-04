للحماية من كورونا.. كيفية تجنب الزحام خلال الكشف ضمن «اطمن على ابنك»

أعلن التأمين الصحي الشامل عن تفاصيل حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «اطمن على ابنك»، في إطار توفير هيئة الرعاية الصحية الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم وصحة مستواهم البدني والعقلي والفكري.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء إقبال البعض على هذه الحملة، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية التفاصيل الكاملة لحملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «اطمن على ابنك»، مواعيدها، مراحل تطبيقها، المحافظات المنتفعة بالخدمة، والفحوصات المتاحة من خلال الحملة.

كيفية تجنب الزحام في حملة اطمن على ابنك

يمكنك الحجز لإجراء الكشف الطبي للطلاب عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 لمنع التكدس أو الزحام بين الطلاب وذويهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

أبرز الكشوفات خلال حملة اطمن على ابنك

وتشمل الحملة إجراء 9 فحوصات طبية أساسية للطلاب، هم: «كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضي كامل للطلاب، كشوفات جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان، قياس النظر، تحاليل صورة دم كاملة، فصيلة الدم، RH، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة».

وفق بيان الهيئة فإنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة، لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة واتباع اللازم نحوهم للعلاج.

وتنفذ المرحلة الأولى من حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية المجانية، للكشف الطبي على طلاب المدارس، تحت شعار «اطمن على ابنك»، في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر و أسوان، على أن يتم الإعلان عن باقي المراحل و المحافظات تباعًا.