عاجل.. «قومي الطفولة» يُطالب بأقصى عقوبة على المتسببين في حريق المرج

تقدم المجلس القومي للطفولة بخالص التعازي لأسر ضحايا حريق مؤسسة الأحداث بالمرج، مؤكدا استعداده لتقديم كافة سبل الدعم للأطفال الناجين. ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان صادر عن المجلس منذ قليل، عن عميق حزنها وأسفها لوفاة بعض الأطفال نتيجة الحريق الذي نشب داخل أحد العنابر بالمؤسسة العقابية بالمرج، مما أسفر عن وفاة عدد من الأطفال داخل المؤسسة.

كما تقدمت «السنباطي» بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة استعداد المجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم كافة سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال الناجين من هذا الحادث المؤسف حال طلب النيابة العامة ذلك.

وتوجهت السنباطي، بالشكر إلى النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية على متابعتهم الحثيثة لتداعيات هذا الحادث وسرعة التحرك الفوري للكشف عن ملابساته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين اوالمتسببين في ذلك.

وطالبت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من تسبب بالإهمال في هذا الحادث الأليم.