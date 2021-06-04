نوال الزغبي تحقق أمنية شاعر فلسطيني توفي بكورونا

قامت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، بتحقيق أمنية شاعر فلسطيني كان قد رحل عن دنيانا منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا، وذلك بضم أغنية من تأليفه لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الايام المقبلة.

وقالت نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الـ mini album، ملحن فلسطيني توفي من فترة بالكورونا الله يرحمه وهالأغنية كانت حلم بالنسبة إلو.. أخدتها بعد ما توفى وراح غنيها على نيتو بالميني ألبوم وراح تكون إهداء خاص لروحه».

كانت نوال قد تقدّمت باستقالتها من نقابة الفنانين اللبنانية، خلال الساعات الماضية، احتجاجًا على الأوضاع التي تشهدها النقابة في الفترة الأخيرة.

وقالت نوال الزغبي، في نص استقالتها: «عطفًا على موافقكم وعلى البيانات الصادرة عنكم والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة في بلد يتجاوز عمره 1000 سنة ثقافة وحضارة، ويُعتبر مركزًا أساسيا للفكر العربي، ولما كنا ننتمي إلى نقابتكم منذ أكثر من عشرين سنة، ونظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف، ونظرًا للدور السلبي الذي يلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان وعدم اكتراثهم للانزلاق الاقتصادي والمالي والأمني الحاصل، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة».

وتابعت: «ولما كان دور الفنان في الأنظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرًا للتأثير الكبير الذي يتمتع فيه الفنان على متابعيه، ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام، أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير منذ الأذل، ولما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولما ولكي يرتقي الفنان لمستوى المواطن الصالح وجب عليه مساندة سائر المواطنين في تحديد مصيرهم، الأمر المنصوص عنه في مختلف المعاهدات الدولية الذي انضم إليها لبنانا الحبيب حينما كان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي».