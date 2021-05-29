إلغاء حفل نوال الزغبي في ملكة جمال الكون بسبب إجراءات كورونا

ألغت شرطة السياحة حفل ملكة جمال الكون، الذي كان من المقرر إقامته حاليا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بسبب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفلات، نظرا لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجاوزه موعد الساعة التاسعة وهو موعد الغلق.

وعلى هامش الحفل، تم إلغاء الفقرة الغنائية في الحفل، الذي كان من المقرر أن تحييها المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، التي حضرت خصيصا من أجل إحيائه، ما سبب إزعاجا شديدا لها.