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حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | السبت 05 يونيو 2021
برج القوس

برج القوس

مواليد برج القوس يحبون السفر والانطلاق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

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