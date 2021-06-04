هشام عباس: «زحمة الأيام» أغنية بنكهة التسعينيات تخلد ذكرى «العجمي وسالم»

تصدرت أغنية «زحمة الأيام»، «تريند» موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» بعد ساعات من طرحها، وهي الأغنية التي تضم رباعي نجوم التسعينات، من بينهم حميد الشاعري، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وايهاب توفيق، ومن كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم.

وأوضح هشام عباس، لـ«الوطن» أن «أغنية زحمة الأيام كانت في الأصل من المقرر ان يشدو بها حميد الشاعري ومصطفى قمر، ولكن مع رحيل سامح العجمي وأشرف سالم، أحببت أنا وإيهاب توفيق المشاركة في الأغنية لكي نودع زملائنا من خلالها، فشاركت أنا في الجزء الخاص بحميد الشاعري، وشارك إيهاب توفيق في الجزء الخاص بالفنان مصطفى قمر».

وأشار عباس، إلى أن الأغنية تم العمل عليها منذ أكثر من عام قبل رحيل الثنائي العجمي وسالم، وتم تصويرها بعد رحيل الإثنين وهي هدية مننا لجميعنا لروحهم الغالية.

«زحمة الأيام» تعد آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، من إخراج المخرج ياسين حسن، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يذكر أن الكليب تم تصويره على مدار يومين استخدم فيهما المخرج أحدث التقنيات الحديثة في التصوير، ويظهر بالعمل العجمي، وأشرف سالم في الكليب، بالرغم من تصويره بعد رحيلهما، تكريما وإهداء لهما من شركة «كامب»، ويرتبط نجوم الأغنية الأربعة، بالراحلين بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.

وتقول كلمات الأغنية:

وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام

وأرضى بقليل وبعيش

وانده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح

بيعدي ما يشفنيش

عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا

راحوا خلاص ومافيش

وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده

مع دنيا ما بتديش

وفي توهه المشوار ياما حلمنا صغار

ببطوله في الحواديت

صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام

وزى ما روحت اهو جيت

وأما السنين بتفوت والغنوة تبقى سكوت

وكل شئ محسوب

وأما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت

بايدين قدر مكتوب

عدى زمنا وسبق طلع البطل من ورق

والحلم بات مهزوم

عدى زمنا وسبق وقع الفرس في السبق

لكن أكيد هيقوم

فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب

على مسرح الأيام

أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب

آه منها دي الأيام