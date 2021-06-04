السيسي يسأل مهندسا بمشروع «توسعة الدائري»: «عوضتوا الناس قبل إزالة بيوتهم؟»

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد مهندسي مشروع تطوير الطريق الدائري، قائلا: «أنا شايف وأنا جاي أنكم بتزيلوا (البيوت) علشان توسعوا، أنتوا معوضين الناس!!» ليرد المهندس: «جميع الناس يا أفندم بياخدوا تعويض من محافظة القاهرة أو الجيزة أو القليوبية».

وأضاف الرئيس خلال جولته اليوم: «المهم أنهم بيستلموا التعويض»، ليرد المهندس: «قبل ما يمشوا بياخدوا التعويض يا أفندم»، مشيرا إلى أنه عندما يتم نزع ملكية أي منزل يتم تعويض الناس قبل أن يرحلوا.

ولفت المهندس إلى أنهم ينشؤون طريقا لخدمة التجمعات السكنية المجاورة للطريق الدائري.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بامتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، التي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس ليناقش مع المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري، خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل، لتصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سيادته سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، التي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.