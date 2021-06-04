«الصحة»: حدثت طفرة في عهد السيسي ولدينا بيانات لـ90 مليون مواطن

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة للتكنولوجيا وشؤون المعلومات، تعليقا على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال الصحة خلال السبع سنوات الماضية: «نهنئ أنفسنا على السبع سنوات الماضية، حيث حدثت طفرة كبيرة في مجال الصحة، كانت بدايتها من المبادرات الرئاسية التي وجه بها الرئيس وهي حملة 100 مليون صحة، وهي مظلة كبيرة تضم تحتها عدة مبادرات تصل إلى 12 مبادرة، بدايتها إعلان مصر خالية من فيروس سي، وهذه المبادرة عالجت 2.5 مليون مواطن مصري، وهي مبادرة تاريخية، وتعتبر أكبر حملة على مستوى العالم».

وأضاف «صلاح» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن الوزارة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية 18 مشروعا للتحول الرقمي وحجم الإنجاز كان كبيرا وانعكس على تقديم الخدمة للمواطنين، وعلى سبيل المثال الحصول على اللقاحات، وبعض الناس كانوا يقدمون ويكتبون أنهم مصابون بأمراض مزمنة ولكن قواعد البيانات الموجودة لدى الوزارة تسهل على الوزارة معرفة المصابين بالفعل بالأمراض المزمنة، كما أصبح لدى الدولة قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن.

وتابع مستشار وزير الصحة للتكنولوجيا وشؤون المعلومات، أن هذا يأتِ في إطار التحول الرقمي في مصر، وتشمل قاعدة البيانات حالة المواطنين الصحية من ناحية الأمراض التي حُصرت في المبادرات الرئاسية، ويمكن القول إن مصر أصبح لديها حصر بكل مصاب بالضغط أو السكري أي مرض من الأمراض الأخرى التي استهدفتها المبادرات الرئاسية، إضافة إلى رقم الهاتف والرقم القومي والاسم، وهذا يسهل إصدار أي قرارات أخرى في العشر سنوات المقبلة، من خلال البحوث على هذه البيانات.

وأوضح أن هناك حلم آخر للمصريين تحقق، وهو قانون التأمين الصحي الشامل، ونُفذ في محافظة بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وسوف تنضم باقي محافظات المرحلة الأولى خلال هذا العام، مشددا على أن مسألة التأمين الصحي الشامل كان حلما، واستحقاقا دستوريا، وكان المواطنين من قبل يستدينون لكي يحصلوا على الخدمة، ولكن حاليا يتلقون العلاج بالمجان في مستشفيات التأمين الصحي.