السيسي لمهندس مشروع تطوير الطريق الدائري: «لو محتاجين طرق تانية قولوا لنا»

سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد مهندسي مشروع تطوير الطريق الدائري قائلا: «إحنا هنخلص كل المراحل دي إمتى» ليرد المهندس: «إن شاء الله في 30 ديسمبر يا أفندم».

وأضاف الرئيس خلال جولته اليوم: «فيه حاجة تاني أنتم محتاجينها هنا، تخلي المشروع يعمل بشكل أفضل!! على العموم شوف ولو لقيتوا إن أنتم محتاجين من خلال المعايشة في المشروع، بغض النظر عن الطريق الدائري، لو لقيتوا محتاجين نعمل حاجة أخرى على الطرق جوه الأحياء ادرسوا الكلام ده وقولوا لنا».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو مترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سيادته سير الاعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.