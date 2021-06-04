عاجل.. أول تعليق من أسرة خالد محمود الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك

قالت مصادر من أسرة النائب السابق خالد محمود، الذي يعد الطرف الشاكي في قضة شقة الزمالك، إن الأسرة ترجئ الحديث حول القضية لحين انتهاء جهات التحقيق من كافة تحقيقاتها، وذلك احتراما للجهات التي تتولى التحقيق في القضية.

أسرة خالد محمود عن شقة الزمالك: لدينا حكم واجب النفاذ

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطرف الآخر، أوقع عليهم ظلما، وأنهم لجؤوا للقضاء وحصلوا على أحكام قضائية من الدرجة الثالثة واجبة النفاذ، وينتظرون القرار الفصل لجهات التحقيق، لمعرفة مدى مملوكية ما اكتُشف في شقة الزمالك لوالد المتهم، لمعرفة ما إذا كان لهم الحق في الحصول على جزء من قيمتها، كحق لهم عند نجل مالك الشقة، من عدمه، وفقا لما تراه جهات التحقيق.

اكتشاف وحدة سكنية مليئة بالكنوز لتُعرف بـ«شقة الزمالك»

وكانت جهات تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، اكتشفت شقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات في الزمالك، اشتهرت إعلاميا فيما بعد باسم شقة الزمالك، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد مالك الشقة.

وردًا على ما قيل ونشر، أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار في المحكمة الدستورية في الكويت، مالك شقة الزمالك، بيانا بالأمس، رد فيه على ما قيل، موضحا أن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة.

مالك شقة الزمالك: أمتلك أوراق الثبوتية للتحف

وسرد المستشار الذي يعيش خارج مصر منذ 20 عامًا، تاريخ عائلته وأنه نجل وزير سابق، وزوجته كذلك، في فترات زمنية سابقة، وأنه يمتلك الموجود من مجوهرات وتحف ولوحات في شقة الزمالك، كما يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيتها.

وقالت مصادر مقربة من المستشار أحمد عبد الفتاح، أنه يهوى جمع التحف والمقتنيات، ويعيش في الكويت منذ فترة طويلة.