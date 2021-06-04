5 معلومات عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن صاحب كنز شقة الزمالك

في تطور جديد للواقعة الشهيرة إعلاميا بـ«شقة الزمالك» والتي تم العثور بداخلها على مقتنيات ولوحات أثرية وجرى التحفظ عليها من قبل قوات الأمن بالمصادفة أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر بحق نجل مالك الشقة، أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك، المعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا»، بيانا رد من خلاله على التهم الموجهه ضده.

قال عبدالفتاح، في بيان صحفي صادر عنه، إن المجوهرات والأحجار الكريمة التي عًُثر عليها داخل الشقة عبارة عن شقين، الأول ميراث لأسرته حصلت عليه منذ زمن بعيد، والآخر بطريق الشراء بشكل مشروع وهي ملكية خاصة، مشددًا على أن المقتنيات الملكية جرى شراؤها عن طريق المزادات التي أقامتها الدولة بطريقة رسمية دون حظر على بيعها.

ومن خلال البيان الذي أصدره المستشار أحمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك، نسلط الضوء خلال السطور التالية على أبرز المعلومات عنه..

1- قال عبدالفتاح إن المقتنيات المعدنية القديمة في الشقة جرى شراؤها منذ ستينيات القرن الماضي وكان مباحا بيعها، واللوحات الفنية بعضها موروث والباقي بطريق الشراء.

2- وأكد أنه خارج مصر منذ أكثر من 20 عاما ويتردد على شقة الزمالك في الاجازات التي يأتي فيها لمصر خلال العطلات السنوية، مؤكدًا أن جميع المقتنيات الموجودة بالشقة ملك له ولزوجته، ولا صلة لابنه «کریم» بها.

3- أكد أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجله كريم، وهناك حكم قضائي صدر يلزم ابنه بسداد مبلغ مالي وبموجبه اتخذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخص صاحب النزاع، وليست لها علاقة بنزاع الورثة.

4 - أوضح عبد الفتاح أن الشقة ظلت مغلقة لسنين دون أن يتردد عليها أحد نظرا لإقامته خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة.

5 - عرف نفسه بأنه نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وحفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية في عهد الملك فؤاد الأول.

وكان رجال تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، عثروا على كنز به مقتنيات ذهبية وقطع أثرية تتخطى قيمتها المليار جنيه داخل وحدة سكنية.

وعلمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة أن تلك المشغولات الذهبية والتحف النادرة يملكها مسؤول سابق بمنطقة الزمالك، خلال تنفيذ قرارًا بضبط نجله المتهم في قضية بشيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خال المتهم.

وقالت المصادر لـ «الوطن»: «إن مباحث تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة، كانت تبحث عن متهم في قضية شيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خاله، حيث وصلت معلومات لرجال الأمن بتواجده داخل شقة والده بمنطقة الزمالك».