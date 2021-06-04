مفاجأة.. لجان فرز شقة الزمالك تكتشف لوحات فنية بملايين الدولارات

قالت مصادر، إن اللجان الفنية المشكلة من وزارات العدل والثقافة والمالية لفرز المقتنيات الأثرية النادرة، والمجوهرات الثمينة داخل شقة الزمالك المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، اكتشفت وجود لوحات فنية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

لوحات فنية نادرة

وأوضحت المصادر، أن اللوحات التي جرى العثور عليها أصلية، وخاصة بمشاهير الرسامين حول العالم، وأن المضبوطات عبارة عن تحف فنية رائعة.

وتابعت بأن اللجان لا تزال تباشر مهام عملها اليومي في أعمال الفرز وتحريز المضبوطات، وإعداد تقرير عن كل ما داخل الشقة بشكل منفرد.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن ما زالت تتولى مهام حراسة الشقة ومنع دخولها لأي أشخاص سوى اللجان، التي تتولى مهام الفرز والمكلفة من قبل النيابة العامة.

بيان مالك الشقة

وفي السياق نفسه، أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، بيانًا تحدثت فيه عن كواليس العثور على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة داخل شقة الزمالك بالمصادفة، أثناء تنفيذ حكم قضائي ضد نجل مالك الشقة، ولا تزال تلك القضية قيد تحقيقات النيابة العامة.

وقال عبدالفتاح بحسب "الأنباء الكويتية": "تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به".