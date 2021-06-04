الداخلية تضبط سيدة أثناء محاولة تهريب 216 طربة حشيش

استمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى السيدات، بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة (بدون عمل – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) ، وبصحبتها (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية)، وبتفتيش السيارة عثر على (216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريباً مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة) ، وكذا (مبلغ مالي – 3 هواتف محمول) ، وبمواجهة المتهمات اعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.