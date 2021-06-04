مصرع طفل غرقا في حمام سباحة بسوهاج

لقى تلميذ مصرعه غرقا، داخل حمام سباحة «خاص» بأحد الأهالي، بنجع أبو عوض دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ، بغرق طفل داخل حمام سباحة بنجع أبو عوض، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، غرق الطفل «عمار. ع» 14 عامًا، داخل حمام سباحة بالقرية، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه؛ قال حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة لـ«الوطن» إنه بفحص الواقعة، تبين أن حمام السباحة يمتلكه أحد الأهالي، وصدر له قرار إغلاق من قبل الوحدة المحلية، لعدم وجود التراخيص اللازمة، إلا أن المواطن قام بفتح حمام السباحة أمام الجمهور مرة أخرى.

وأضاف رئيس مدينة المراغة أنه تم التوجه إلى مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن الواقعة محل تحقيق من قبل النيابة العامة، والوحدة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال مالك حمام السباحة، وغلقه بشكل فوري.