غرق 16 شخصا وإنقاذ 20 آخرين في 4 حوادث متفرقة

شهدت محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج وقنا، خلال 24 ساعة الماضية، وفاة 16 مواطنا غرقا، وإنقاذ 20 شخصا آخرين بمعرفة الأهالي والمواطنين، في أكبر حصيلة يومية لحوادث الغرق في مصر، وفق إحصائية رصدتها «الوطن».

غرق 5 عمال يومية في الإسكندرية

في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة محطة أربعة بالعامرية غرب محافظة الإسكندرية، هوى قائد تروسيكل يحمل 12 عاملا بداخله.

وأسفر الحادث عن غرق 5 أشخاص من العمال، جرى انتشال 4 جثث، وجار البحث عن الجثة الخامسة، بينما تم إنقاذ 7 آخرين من العمال بمساعدة فرق غطس المتطوعين.

غرق 6 أشخاص في بيارة صرف صحي بالمنيا

وفي محافظة المنيا، بالتحديد في قرية صفانية بمركز العدوة، لقى 6 أشخاصا من القرية مصرعهم، وإنقاذ 13 آخرين من الغرق في بيارة صرف صحي بالقرية.

وتبين بحسب التحريات النهائية، إن عامل الصرف الصحي فتح غرفة الصرف المتهالكة ولم يخرج فتجمع أهالي القرية ونزلوا ورائه في محاولة لاستخراجه، إلا أن لم يتمكنوا وغرق ٦ وتوفوا فيما أصيب ١٣ آخرين تم استخراجهم بشكل سريع قبل الوفاة ونقلوا إلى المستشفى.

غرق٣ أشخاص في سوهاج من بينهم طفلة

لقى شابان مصرعهما، غرقا داخل بئر مائي بمنطقة الكوامل، بمحافظة سوهاج، والجثتين هما: «إيميل إبراهيم ذكري 20 سنة، بولس كامل عازر 22 سنة».

واستقبل مستشفى طهطا العام، طفلة تدعى «سلمى . م»، في الثامنة من العمر جثة هامدة، لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على ضفة نهر النيل بجوار منزلهم انزلقت قدماها وسقطت به وتوفيت في الحال.

غرق شخصين في نهر نيل قنا

تحاول قوات الإنقاذ النهري، انتشال جثة شاب يدعى «محمد صلاح» 19 عاما ، مقيم بقرية الكراتية، تعرض للغرق بنهر النيل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وجار البحث عن جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي أبوتشت شمال المحافظة، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة النقيب علاء الديب، أمس السبت، جثة سائق فنطاس مياه يدعى «محمد إسماعيل محمد حسين»، سائق، 45 عاما، من سوهاج، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، بعد انقلابه داخل ترعة بقرية قصير بخانس التابعة للمركز.