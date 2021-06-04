مستخدمو السوشيال يحتفلون بأغنية «زحمة الايام»: «رجعتونا لزمن الأصوات»

طرحت شركة «كامب» للإنتاج الفني منذ ساعات قليلة، فيديو كليب أغنية «زحمة الأيام» لنجوم التسعينيات حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هشام عباس، مصطفى قمر، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حقق «الكليب» في أقل من 24 ساعة نصف مليون مشاهدة على الموقع العالمي.

وجاءت التعليقات على الأغنية من الجمهور كالتالي: «أغنيه جميلة ومؤثرة جدا لما عمالقة الفن يجتمعوا يطلعوا أغنية عظيمة روعة الله يرحمهم أشرف سالم وسامح العجمي».

وقال آخر: «إيه العظمة دي ربنا يخليكم لبعض رجعتونا لأيام الأصوات الجميلة دايما في تألق».

وأضاف تعليق: «جميلة جدا لأنها جمعت أجمل الأصوات لأفضل نجوم جيل التسعينات اللي بنحب نسمعهم من بداية ظهورهم حتي يومنا هذا وبجد اصوات ذهبية بالتوفيق دايما ومن نجاح لنجاح اكبر بإذن الله».

وعلق آخر: «عيطت كتير جدا من زمان مفيش أغنيه اتكلمت عن جيل إتسرق عمره في ثورات وقتل وحرق ووقف حال وتحطيم احلام وآمال وموت ناس. بجد هي روعة عشان منكم إنتوا أصوات فرحنا معاها وكان لازم توصفوا حالنا دلوقتي».

وقال آخر: «بصراحة جمعوا الأصوات المميزة في أغنية صوتهم مش هيتكرر تاني هو ده الصوت المصري الأصلي».

و«زحمة الأيام» آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، اللذان رحلا عن عالمنا العام الماضي، ومن توزيع نديم الشاعري.

وقد ظهر الرحلان سامح العجمي وأشرف سالم، خلال الكليب رغم تصويره بعد رحيلهما، وذلك تكريمًا لهما.

وقد روج مصطفي قمر للكليب خلال «إنستجرام» حيث كتب: «اتفرجوا على غنوة زحمة الأيام.. كلمات أخويا المرحوم الشاعر سامح العجمي، رفيق المشوار الله يرحمه ولحن المرحوم أخي الصغير أشرف سالم، أجدع أخ الله يرحمه، وبنغني كلنا في الغنوة أنا وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري أحبائي وعشرة العمر إخوتي الغاليين، ادخلوا شوفوها على اليوتيوب واترحموا على كل شخص غالي فقدناه وادعوله بالرحمة، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ احبائكم وأهاليكم».