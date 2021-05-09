مصطفى قمر يصدم هشام عباس في رغبته بالزواج العرفي

وقع المطرب هشام عباس، ضحية مقلب برنامج «خمس نجوم»، الذي يقدمه المطرب مصطفى قمر ومجموعة من النجوم، المذاع على قناة «mbc مصر».

فكرة المقلب في حلقة الليلة، تدور حول اتفاق مصطفى قمر على أداء دويتو مع هشام عباس، لكنه يفاجأ بأنه يريد منه الشهادة على عقد زواج عرفي على فتاة تعرف عليها في يوم واحد.

ويعترض هشام عباس، وينصح مصطفى قمر بصرف النظر عن فكرة الزواج، خاصة أنه متزوج ليرد عليه الأخير بأنه يريد تجربة فكرة زواج الاثنين.

ورفض هشام عباس، أن يكون شاهدا على زواج مصطفى قمر عرفيا، وشعر هشام عباس بالصدمة والذهول، من قرار مصطفى قمر للزواج عرفيا.

صدم هشام عباس، بعدما أبلغه مصطفى قمر برغبته، وقال: «ليه يا بني وهل أنت عاقل وداري باللي أنت بتقوله ده، كنت تقولي في التليفون مكنتش جيت خالص».

برنامج «خمس نجوم»، أول تجربة بعالم برامج المقالب، لكل مقدميه الخمسة، ونجح البرنامج منذ انطلاق حلقاته بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، في الإيقاع بالكثير من نجوم الوطن العربي ضحايا للبرنامج، وفي مقدمتهم المطربين صابر الرباعي وهيفاء وهبي ونوال الزغبي، وكذلك الفنانين أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأيتن عامر وأخرون.