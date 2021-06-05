لمحصول وفير من الذرة.. خبير زراعي يقدم روشتة العناية والوقاية

يعد محصول الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة القليوبية، حيث تشهد عملية زراعة المحصول نشاطا ملحوظا للمزارعين فى زراعة المحصول بنوعيه «صفراء وبيضاء»، حيث بلغت المساحة المنزرعة حتى الآن 43175 فدانا، ولا زال موسم الزراعة مستمرا، حيث يتم حاليا في مديرية الزراعة بالقليوبية التنبيه بأهمية عمل حصر يومى للمساحات المنزرعة وصرف المقررات السمادية كاملة دفعة واحدة للتخفيف على المزارعين.

«الوطن»، تقدم روشتة من خلال الدكتور سعيد جاد مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، تتضمن طرق الزراعة والوقاية ومكافحة الأفات وطرق العلاج والمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في إطار خدماتنا لقرائنا الأعزاء.

جاد: الذرة الشامية أهم الحبوب الصيفية بمصر

يقول الدكتور سعيد جاد مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، إن محصول الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الصيفية فى مصر، حيث تستخدم كغذاء آدمى فى صناعة الخبز والزيوت والسكر والنشا، وأيضا كغذاء حيوانى فى صناعة الأعلاف الخضراء (سيلاج)، حيث تدخل في مكونات الأعلاف الجافة.

مواعيد زراعة الذرة الشامية في مصر

يمكن زراعة محصول الذرة الشامية خلال شهر أبريل حتى منتصف يوليو، ولكن يفضل من منتصف مايو حتى منتصف يونيو، لتفادى الإصابة بالثاقبات.

ويشير الخبير الزراعي إلى أن إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالقليوبية، تقوم بتوفير التقاوى المنتقاة لجميع أصناف الذرة البيضاء والصفراء التابعة لمركز البحوث الزراعية.

إعداد الأرض لزراعة الذرة الشامية

يوضح «جاد» أنه يجب اتباع الآتي عند زراعة الذرة :

ينثر السماد العضوى (30م3/ للفدان)وتحرث الأرض، ثم يضاف 150 كجم سوبر فوسفات 15% و50 كجم سلفات، نشادر48%، وتحرث الأرض ثانية متعامدة على الحرث السابق، ثم تزحف الأرض وتخطط على مسافة 70سم بين الخطوط، ويتم مسح الخطوط والتقطيع على مسافة 6 أمتار بالقنى والبتون، ويتم الزراعة فى جور بوضع 1----2 بذرة بالتناوب على عمق 5سم وبمسافة 25---30 سم بين الجور فى الثلث السفلى من الخط، ويتم الرش بمبيد الحشائش قبل الزراعة والموصى به من قبل وزارة الزراعة.

مكافحة الحشائش الضارة خلال زراعة الذرة الشامية

وأكد «جاد» على ضرورة مكافحة الحشائش عريضة الأوراق مثل الشبيط والرجلة وأم اللبن والعليق التي تصيب محصول الذرة.

المبيدات الموصى بها في زراعة محصول الذرة الشامية

وقال «جاد»، إن المبيدات الموصي بها في محصول الذرة الشامية هي:

دريبل 48% 750سم3/فدان

ستارين 20% 200 سم3 /فدان

كلينر 20% 200سم3/فدان

يتم استخدامها رشا عاما عندما يكون نبات الذرة فى طور 3 إلى 4 ورقات، أو رشا عاما بعد أسبوعين من الزراعة عندما يكون الشبيط فى طور 2 إلى 5 ورقات.

مكافحة الحشائش الحولية عريضة الاوراق على الذرة الشامية

وأوضح أن المبيدات الموصى بها لمكافحة الحشائش الحولية عريضة الأوراق هي:

اكتيف 6% 400سم3/فدان

اتازان 75% 50جم/فدان

دوراميكس بلس 5.82% 25جم/فدان

مارين النصر 70% 300جم/فدان

مونستر 35% 500سم3/فدان

جاردو 96% 300سم3/فدان

ويتبع ذلك رشا عاما فى طور 2 إلى 6 ورقات للذرة، ورشا قبل رية المحاياة بيوم واحد، ورشا بعد الزراعة وقبل الرى، ورشا عاما بعد 10 إلى 15 يوما من الزراعة.

مكافحة حشيشة السعد بالذرة الشامية

وأوضح «جاد» أن مكافحة حشيشة السعد بالذرة الشامية من خلال المبيدات الموصى بها، هي:

انبول 75% 25جم/فدان

دازل 75% 25 جم/فدان

رشا عاما عندما تكون حشيشة السعد فى طور 2 إلى 4 ورقات .

مكافحة الأمراض والآفات في الذرة الشامية

قال «جاد»، إن مرض عفن الجذور وموت البادرات من أهم الأمراض التى تصيب الذرة الشامية فى مرحلة الإنبات، ولمقاومة هذا المرض يتم التوصية باستخدام تقاوى سليمة وتطهير التقاوى بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها وتوفير مهد مناسب للبذرة (التسوية الجيدة).

وبالنسبة لمرض مرض الذبول المتأخر (الشلل)، يشير إلى أن الأعراض تبدأ فى الظهور بعد التزهير والإخصاب على هيئة خطوط طولية رفيعة ضيقة وباهتة على السلاميات السفلى من الساق، تمتد إلى أعلى بتقدم الإصابة حتى تصل إلى قمة النبات ثم يأخذ الساق فى الانكماش والتجعد والجفاف التدريجى من أسفل إلى أعلى مما يؤدى إلى موت النبات المصاب، ولمقاومة مرض الذبول المتأخر يتم التوصية بالزراعة المبكرة من منتصف مايو إلى منتصف يونيو، وزراعة الأصناف والهجن المقاومة التى توصى بها وزارة الزراعة والاعتدال فى الرى وعدم تعطيش النباتات والامتناع عن زراعة الأصناف البلدية شديدة الإصابة بالمرض والامتناع عن التطويش والتوريق لأن ذلك يسبب زيادة الضرر.

إرشادات هامة لمحصول وفير من الذرة الشامية

وقدم «جاد» روشته العناية بالعمليات الزراعية في محصول الذرة مثل الحرث والعزيق وإزالة الحشائش وعدم الإفراط فى استخدام التسميد ومواجهة الأمراض المختلفة التي تصيب المحصول من خلال الإرشاد الزراعي والتواصل مع إدارة مكافحة الآفات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية.