«إسراء» مصابة بشلل دماغي وحصلت على 8 ميداليات وبطولات

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، تقريرًا عن شابة مصرية تدعى إسراء عبود، تحدت الظروف المادية والصحية والمجتمعية كافة، وأثبتت أن الإعاقة مجرد «شماعة» يعلق عليها البعض عدم وصوله لأهدافه.

وأشار التقرير إلى أن «عبود» استطاعت اقتناص 8 ميداليات وبطولات، رغم إصابتها بشلل دماغي في الساقين والذراعين، ولكن في عرف الإرادة لديها صحة «تهد جبال»، كما أنها التحقت بالثانوية التجارية وما زالت تكافح في كل مكان، سواء في العمل أو الرياضة.

من جانبها، قالت إسراء عبود، إنها تعلمت في نادي فرسان الإدارة في أوسيم، وحصلت على عدد من البطولات، لافتة إلى أنها تذهب إلى العمل مع والدها وتذهب إلى النادي في وقت العصر، ونافست في العديد من البطولات، وحصلت على المركز الأول على الجمهورية، وتحلم بالالتحاق بمنتخب مصر، وأيضا تلتحق بكلية التجارة.

أما الكابتن يوسف الزيني، مدير عام النشاط الرياضي في نادي الإدارة في أوسيم، فقال إن الفتاة أحبت اللعب جدا، وكان سعيدا جدا بنجاحها في الرياضات المختلفة التي تلعبها، مشددا على أنها يجب أن تهتم بنفسها جيدا.

وعلق الإعلامي أحمد فايق، مقدم البرنامج، على التقرير قائلا: «كلنا واثقين بشكل كبير إنك هتحملي اسم مصر وتكوني الأولى على العالم لأن هذه المكانة صنعت من أجل أمثالك، وأنتي ست بمليون راجل».

يذكر أن برنامج «مصر تستطيع» يذاع على قناة «dmc» الفضائية، كل خميس وجمعة، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، ويناقش القضايا العلمية والصحية، ويقدم النماذج الملهمة من الشباب، ويستضيف الخبراء والعلماء في المجالات كافة.