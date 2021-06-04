خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات يشارك بندوة «مصر تستطيع بالصناعة»

يستأنف مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» غدا السبت ندواته الحوارية التمهيدية الافتراضية (Webinar)، حيث تنعقد الندوة الخامسة بعنوان «سوق المال: محرك الصناعة الأهم»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين في أسواق المال داخل مصر، بجانب مشاركة خبرائنا بالخارج المتخصصين في مجال الاستثمار والاستشارات المالية، ويشارك في المؤتمر خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات محمد سالم، ويرصد التقرير التالي اهم المحطات والشهادات العلمية له، وفق الورقة التعريفية للمؤتمر:

نبذة:

محمد سالم، واحد من أهم العقول المصرية المهاجرة، المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وتنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة في الشركات الاستثمارية، وهو نموذج مصري مشهود له بالكفاءة خاصة في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا الذي قام فيها بتنظيم أول برنامج لايصالات الإيداع.

الدرجات والشهادات العلمية:

حصل على بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «روتجرز».

الخبرات العلمية:

- في عام 1993 انضم إلى بنك نيويورك ميلون.

- يشغل حاليا منصب العضو المنتدب في قطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

- عمل كرئيس للمعاملات في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من 15 عامًا.

- ساهم مع العديد من الحكومات والمصدرين الأجانب في هيكلة وتنفيذ الاكتتابات العامة والعروض الثانوية وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من معاملات الشركات التي تنطوي على إيصالات الإيداع.

- قام بتنظيم أول برنامج لإيصالات الإيداع للدول عربية في الخليج وشمال افريقيا شملت كل من: الكويت ،قطر ،سلطنة عمان ،الإمارات العربية المتحدة، تونس والأردن.

- ساعد في هيكلة بعض أكبر عمليات الاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط.

- عمل على عدد من القوائم والعروض الرئيسية في بورصة نيويورك وناسداك للمصدرين الأجانب من أوروبا وجنوب إفريقيا.

- عضو في مجلس إدارة جمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية (أبانا) وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا).

- مشارك ومتحدث بشكل منتظم في مؤتمرات ومنتديات أسواق رأس المال وصناعة الأوراق المالية.