10 محاور في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» مع خبرائنا بالخارج غدا

يستأنف مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، غدا، ندواته الحوارية التمهيدية الافتراضية (Webinar)، حيث تنعقد الندوة الخامسة بعنوان «سوق المال: محرك الصناعة الأهم»، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين في أسواق المال داخل مصر، وذلك إلى جانب مشاركة خبرائنا بالخارج المتخصصين في مجال الاستثمار والاستشارات المالية.

ويتم مناقشة عدد من المحاور الرئيسية حول الاستثمار في البورصة، والتي تهم المصريين في الخارج، وفتح مجال جديد لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، والعمل على كيفية إدماجهم بسوق المال المصري، ولهذا تم العمل على البروتوكول لتعريف المصريين بالخارج بكافة التفاصيل الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية، ويناقش المؤتمر غدا عددا من المحاور هي:

1- كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

2- التعرف على حجم سوق المال المصري والتداول الإلكتروني.

3- كيفية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال.

4- القضاء علي أي مخاوف من الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

5- أساسيات الاستثمار بالبورصة المصرية، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري.

6- خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية.

7- التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

8- كيفية إجراءات فتح الحسابات والأكواد للمصريين في الخارج وتعريفهم بكيفية بدء الاستثمار.

9- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية.

10- تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.