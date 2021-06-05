6 معلومات عن أغنية «زحمة الأيام» بعد تصدرها تريند يوتيوب مصر

تصدرت أغنية «زحمة الأيام»، «تريند» موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» بعد ساعات من طرحها، وهي الأغنية التي تضم رباعي نجوم التسعينات، حميد الشاعري، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهي من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم.

ترصد «الوطن» 6 معلومات عن أغنية «زحمة الأيام» بعد تصدرها التريند

- الأغنية من فكرة الشاعر الراحل سامح العجمي وعرضها على حميد الشاعري وأعجب بها وقرر غنائها مع مصطفى قمر ولحنها أشرف سالم قبل وفاته.

- سجل الأغنية فى بداية الأمر حميد الشاعري ومصطفى قمر كدويتو إعادة لدويتو غزالي الذى جمعهما منذ 21 عاما.

- بعد تسجيل الأغنية بأيام رحل الشاعر سامح العجمي عن دنيانا وبعده بـ 4 أشهر رحل الملحن أشرف سالم.

- بسبب نجاح أغنية «قادرين» التى قدمها حميد وهشام ومصطفى وإيهاب، قرر الرباعي غناء أغنية «زحمة الأيام»، لتخليد ذكرى الشاعر والملحن.

- قرر حميد الشاعري إدخال هشام عباس وإيهاب توفيق حيث يشدو «هشام» جزءا من كوبليات «حميد» ويشدو «توفيق» جزءا من كوبليهات «قمر».

- صورت الأغنية فى القاهرة فى ستوديو خال وتم تركيب الجرافيك عليه.

«زحمة الأيام» تعد آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، من إخراج المخرج ياسين حسن، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يذكر أن الكليب تم تصويره على مدار يومين استخدم فيهما المخرج أحدث التقنيات الحديثة في التصوير، ويظهر بالعمل العجمي، وأشرف سالم في الكليب، بالرغم من تصويره بعد رحيلهما، تكريما وإهداء لهما من شركة «كامب»، ويرتبط نجوم الأغنية الأربعة، بالراحلين بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.

وتقول كلمات الأغنية:

وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام

وأرضى بقليل وبعيش

وانده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح

بيعدي ما يشفنيش

عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا

راحوا خلاص ومافيش

وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده

مع دنيا ما بتديش

وفي توهه المشوار ياما حلمنا صغار

ببطوله في الحواديت

صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام

وزى ما روحت اهو جيت

وأما السنين بتفوت والغنوة تبقى سكوت

وكل شئ محسوب

وأما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت

بايدين قدر مكتوب

عدى زمنا وسبق طلع البطل من ورق

والحلم بات مهزوم

عدى زمنا وسبق وقع الفرس في السبق

لكن أكيد هيقوم

فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب

على مسرح الأيام

أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب

آه منها دي الأيام.