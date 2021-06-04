السياحة: تلقيح سائقي الحناطير والفلايك وخفراء المعابد في الأقصر وأسوان

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر وأسوان بدأت في حصر أسماء العاملين لديها، تمهيدا لحصولهم على الأمصال المضادة لكورونا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا لـ«الوطن» أنه سيجري أيضا تطعيم سائقي الحناطير، والفلايك، وسائقي التاكسي، وعمال البازارات، والعاملين بشركات النقل السياحي وشركات السياحة، وخفراء المعابد والمزارات الأثرية، وذلك حتى يكون كافة المتعاملين مع السياح جرى تطعيمهم، لافتا إلى أنه بعد إضافة تلك الفئات سيصل أعداد العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد إلى نحو 25 ألف عامل.

انتهاء تطعيم العاملين قريبا

وأشار «عثمان» إلى أنه يجب الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد قبل بداية موسم الشتاء، موضحا أن إعلان مدينتي الأقصر وأسوان آمنة صحيا وخالية من فيروس كورونا، سيكون له بالغ الأثر في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد خاصة في الربع الأخير من العام الجاري.

ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر

وأوضح «عثمان» أنه من المتوقع أن تشهد نسب إشغال الفنادق بالأقصر وأسوان ارتفاعا كبيرا خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، خاصة بعد إعلان بعض الدول كإسبانيا، فضلا عن العديد من دول جنوب شرق آسيا، تسيير رحلات إلى مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أكد أن هناك محاولات تجري حاليا مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان لتبكير موعد تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان بالأمصال المضادة لكورونا، لتكون الشهر الجاري بدلا من شهر يوليو المقبل، مضيفا أن التبكير بعملية التطعيم تأتي في إطار العمل الجدي لسرعة الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة في أقرب وقت إضافة إلى تجهيز العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد لاستقبال السياح خلال الموسم الشتوي.

وأشار إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بات إجباريا وليس اختياريا، وأن مسألة التطعيم تعتبر قضية أمن قومي، لافتا إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يجر تطعيمه بالعمل في السياحة، إلا في حالة وجود رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك.