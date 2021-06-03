عاجل.. لقاح كورونا شرط العمل بدءا من أول يوليو للعاملين في السياحة

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه لن يسمح لأى موظف بالعمل بأى منشأة سياحية إلا إذا كان حاصل على التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك اعتباراً من ١ يوليو 2021. جاء ذلك خلال جولتها التفقدية مع وزراء الحكومة اليوم الخميس لمطار الغردقة الدولى ومنطقة الحجر الصحي بالمطار ، ومنطقة تحليل pcr للوافدين لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة وتطعيم العاملين من قبل الفريق الطبي بالحجر الصحي وبالتنسيق مع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والسيد محافظ البحر الأحمر.

تطعيم العاملين بلقاح كورونا

وأوضحت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، في تصريحات قبل قليل، انه بنهاية شهر يونيو الحالي سوف تنتهى وزارة الصحة من تطعيم 100% من العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا من المقيمين بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتفقدت النائبة نورا على والسادة وزراء الحكومة خلال الجولة مقر سحب عينات PCR للوافدين بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، والتقوا عددا من السياح الوافدين لإجراء التحاليل مشيدة بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع والدور الكبير الذى تقوم به وزارة الصحة حيث أنها أولت اهتماما كبيرا بتطعيم العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكدت النائبة نورا رئيس لجنة السياحة بالنواب أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى تزايد خلال الشهرين الماضيين وهذا مؤشر ايجابى ودليل على عودة السياحة تدريجياً وجاء ذلك نتيجة جهود الدولة المصرية الناجحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف أزمة كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية التى قامت بها بكل دقة ، بالإضافة إلى جهود الدولة أيضاً وتقديمها كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة والعاملين به.