السياحة تسمح بعودة الفقرة الفنية بالمطاعم واستمرار حظر تقديم الشيشة

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه تم السماح للمطاعم والمنشآت السياحية بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريحا ساريا من وزارة السياحة بشرط الالتزام بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالتشغيل وفي حال مخالفة طبيعة التشغيل المقررة سيتم اتخاذ اللازم قانونا حيال المنشآة المخالفة.

استمرار غلق صالات الديسكو والملاهي الليلية

وأضاف العاصي خلال الخطاب الذي أرسله إلي عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بخصوص ضوابط وقواعد تشغيل المطاعم السياحية خلال المرحلة المقبلة انه يحظر تقديم الشيشة بالمطاعم مع استمرار غلق صالات الديسكو والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.

استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار «العاصى» إلى ضرورة التزام المنشآت والمطاعم السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية والوقائية المطلوبة لتطهير المنشآت طبقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وبالمواد المطهرة المعتمدة من الوزارة، وفي حال عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم تطبيق العقوبات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف أنه يحظر على جميع المنشآت والمطاعم السياحية مخالفة مواعيد الغلق المقررة في الساعة الواحدة صباحا، أما المنشآت والمحال السياحية الموجودة بالمولات التجارية فتلتزم بمواعيد الغلق التي قررتها وزارة التنمية المحلية بالنسبة للمولات التجارية، كما يحظر علي المنشآت السياحية مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب تواجد الرواد والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوي للمنشآة السياحية.

وأوضح «العاصي» أنه ستتم معاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية في حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية أو الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير السياحة بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يتم تنص عليها القوانين المعمول بها، كما سيتم غلق المنشآت والمطاعم السياحية التي ستخالف الالتزامات الواجب القيام به إداريا لمدة أسبوعين على أن تضاعف عقوبة الغلق حال تكرار المخالفة.