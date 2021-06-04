امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء.. تعرف على موعد النتيجة

يبحث الكثير من مستخدمي محرك البحث «جوجل»، عن امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء، وكانت مدارس جنوب سيناء أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس الماضي، حيث بدأت الامتحانات السبت الماضي.

امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء.. الطلاب

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء، 2911 طالبًا وطالبة، إضافة لـ 13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، 19 لجنة بإدارة رأس سدر، 12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، 8 لجان بإدارة سانت كاترين، 5 لجان بإدارة شرم الشيخ، 5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.

امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء.. النتيجة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن معلمي المواد الدراسية بدأوا عمليات تصحيح أوراق امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء، مشيرا إلى أن أعمال تصحيح أوراق الإجابات بدأت منذ الأسبوع الماضي، وقام المعلمون الذي جرى اختيارهم للتصحيح بعمليات تقييم ووضع الدرجات طبقا لكل سؤال، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات شكاوى بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات.

امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء.. لا شكاوى

وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى، خلال انعقاد امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء، والامتحان جرى وضعه في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة ما شهده العالم بسبب أزمة كورونا، قائلا إنه من المقرر أن تنتهي عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، خلال أسبوع، وأن النتيجة ستعلن فور انتهاء التصحيح ورصد الدرجات، وسيجرى إعلان النتيجة عبر إذاعة جنوب سيناء خلال هذا الشهر.

نسبة حضور الطلاب في امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء.. 97٪

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن نسبة حضور الطلاب في امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 جنوب سيناء، بلغ نحو 97٪، ويدل على وعي واهتمام أهالي جنوب سيناء بأبنائهم.

وقال «عقل» إن نسبة الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، بلغ نحو 96%، بإجمالي 2798 طالبًا وطالبة، واللغة الإنجليزية97%.