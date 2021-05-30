جنوب سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعقيم 73 لجنة

شنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، حملات تعقيم وتطهير للمدارس التي تُجرى فيها امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء، إنه جارٍ تعقيم جميع اللجان، استعدادًا لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، وكافة الضوابط والتعليمات الأمنية من دخول الطالب إلى اللجنة وحتى انصرافهم من اللجان، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين في الامتحانات من طلاب وملاحظين .

2911 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن 2911 طالب وطالبة، إضافة لـ13 حالة دمج يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و19 لجنة بإدارة رأس سدر، و12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و5 لجان بإدارة دهب، و3 لجان بإدارة نويبع.

غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانات

وأكد «عقل»، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانات منذ اليوم الأول، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والوقائية بمقرات اللجان.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 3 يونيو المقبل في مادة الدراسات الاجتماعية.